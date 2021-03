Dansk selskap hentar inn milliardbeløp til vaksineutvikling

utenriks

Bavarian Nordic har vore på jakt etter investorar som er villige til å investere i ein dansk vaksine. Det har ikkje lukkast. Selskapet har no i første omgang sjølv valt å skaffe ein del av pengane som trengst for å kunne utvikle og teste vaksinen.

Noko godkjend vaksine er likevel langt unna. Vaksinen som er under utvikling, er testa på dyr. Denne veka skal han for første gong testast på menneske. Det skjer på same måte som med alle vaksinar – testinga må skje over tre fasar før vaksinen kan bli godkjent.

Dei 1,1 milliardar danske kronene skal gå til finansiering av utviklinga til og med fase to-forsøket.

Bavarian Nordic vil trenge meir pengar dersom vaksinen går vidare til den siste og avgjerande fase tre, som normalt vil krevje fleire tusen forsøkspersonar.

Ein del av beløpet skal òg brukast på å oppgradere Bavarian Nordics fabrikk slik at selskapet kan hjelpe til med produksjon av koronavaksinar for andre selskap.

Analytikarar meiner at selskapet kan ha klar sin eigen vaksine neste år, dersom alt går etter planen.

