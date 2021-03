Cepi med omfattande plan for å handtere framtidige pandemiar

utenriks

Koalisjonen for førebygging av epidemiar og pandemiar (Cepi) la onsdag fram ein plan som har fått namnet The Urgency of Now – Turning the tide against epidemic and pandemic infectious diseases.

Cepi, som har hovudkontor i Oslo, karakteriserer sjølv planen om å korte ned tida for utviklinga av vaksinar til 100 dagar som eit «månelandingsmål».

– Vi er på eit kritisk punkt i menneskjas historie. Vi har no dei verktøya som gjer det mogleg å eliminere risikoen for framtidige epidemiar og pandemiar. Men å nå eit slikt mål vil krevje ein koordinert og samla global respons, seier Cepi-direktør Richard Hatchett i ei pressemelding. Han meiner at CEPIs bidrag vil vere viktig i denne langsiktige internasjonale innsatsen.

Kostbart prosjekt

– Cepi treng 3,5 milliardar dollar for å setje i verk femårsstrategien, seier Hatchett. Prislappen svarer til nærare 30 milliardar kroner.

Målet til koalisjonen er å redusere eller til og med sjå bort frå framtidig risiko for pandemiar og epidemiar, og potensielt hindre millionar av dødsfall og økonomisk tap på milliardar av dollar.

Cepi vart lansert i Davos i 2017 av Noreg, India, Tyskland, Japan, Bill & Melinda Gates Foundation, britiske Wellcome Trust og Verdens Økonomiske Forum. Målet er å utvikle og vere førebudd på å ta i bruk nye vaksinar for å kunne førebyggje framtidige epidemiar.

Mutert virus

Organisasjonen bidreg til å gjere 2 milliardar vaksinedosar tilgjengelege for dei 190 landa som deltek i Verdshelseorganisasjonens Covax-program i 2021.

Cepi meiner det no hastar å gjere meir for å redusere den umiddelbare trusselen frå dei muterte variantane av covid-19 og for å førebu oss på den neste pandemien.

Cepi oppmodar nasjonale styresmakter til å støtte investeringa i global helsetryggleik og dra nytte av den revolusjonen i vaksineutvikling som covid-19 har bidrege til.

(©NPK)