Buzzfeed seier opp 45 tilsette i HuffPost

– Vi fekk aldri sjansen til å vise kva vi er verd, seier fagforeininga i HuffPost etter nyheita om at 45 journalistar, redaktørar og produsentar må gå. Ifølgje fagforeininga er rundt 30 prosent av medlemmene deira blant dei som mistar jobben.

Nettavisa, tidlegare kjent som Huffington Post, hadde eit underskot på 20 millionar dollar i fjor og var på veg mot same resultat i år dersom det ikkje vart teke grep, seier Buzzfeed-sjef Jonah Peretti.

– Vi vil byrje omstruktureringa av HuffPost i dag for raskt å komme inn på ein veg som leier til lønnsemd. Dessverre betyr det kutt i staben, sa Peretti på eit møte med dei tilsette. Ifølgje tilsette vart dei fullstendig tekne på senga av nyheita. Det hjelpte ikkje at passordet for å logge på nettmøtet var «spring is here» (våren er her).

