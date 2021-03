utenriks

Utanriksminister Arancha Gonzales Laya ser vedtaket som ei stadfesting på at Spania sjølv skal ordne opp i Catalonia-spørsmålet og at det ikkje er noka EU-sak.

Avgjerda råkar Carles Puigdemont og to andre katalanske leiarar som var sentrale under forsøket på å tvinge fram sjølvstende for Catalonia i 2017. Dei tre er folkevalde medlemmer av EU-parlamentet.

