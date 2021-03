Harry og Meghan-intervjuet: Buckingham Palace under press for å svare

utenriks

Avsløringane som kom i intervjuet, har ifølgje fleire medium utløyst ei krise for kongehuset i ei grad som ikkje har skjedd sidan prinsesse Dianas dagar.

Påstanden til ekteparet om rasistiske utsegner førte til ei bølgje av spekulasjonar om kven i kongefamilien det var som hadde ytra uro over hudfargen til det første barnet til paret, sonen Archie.

Det einaste som visstnok er klart, er at det verken var dronning Elizabeth eller mannen, prins Philip, som skal ha komme med dei betente utsegnene. Dette stadfestar Oprah Winfrey, talkshow-kjendisen som snakka med prinseparet.

Betente tema

Meghan, som har svart mor og kvit far, snakka òg om at ho hadde hatt sjølvmordstankar, men at ho ikkje hadde opplevd å få noka støtte innanfor kongehuset. Det er desse to temaa som i kjølvatnet av intervjuet har fått størst merksemd.

Winfrey fekk hakeslipp etter uttalen om rasisme, men Buckingham Palace har så langt ikkje sagt noko. Britiske medium meiner å vite at det herskar fullt kaos om korleis reaksjonen eventuelt skal bli.

Avisa Daily Mail brukte tysdag 25 sider på det ho kalla giftige påstandar, og tittelen, som fylte nesten heile tabloidframsida, lyder «Kva har dei gjort?".

The Times meiner at Harrys bestemor, dronninga sjølv, treng meir tid for å vurdere kva ho eventuelt skal seie.

Bombeangrep

Intervjuet med Harry og Meghan blir stadig omtalt som eit bombeangrep mot britanes mest berømte og mest haldne familie.

Fleire har prøvd å trekkje statsminister Boris Johnson inn i saka, men han har gjort det klart at han ikkje vil kommentere det indre livet i kongefamilien. Johnson fekk sjølv rasismeskuldingar retta mot seg i den tida då han var avisjournalist.

Men juniorministeren Zac Goldsmith, ein nær medarbeidar av Johnson, seier Harry er i ferd med å sprengje heile familien.

Generasjonar

Forfattaren Andrew Morton, som på 1990-talet samarbeidde med prinsesse Diana om sjølvbiografien hennar, seier at påstandane til Harry og Meghan vil skake generasjonar, akkurat som Dianas lagnad gjorde.

Meghans far, Thomas Markle, som ho har eit iskaldt forhold til, tonar ned skandaleprega saka har fått. Han forsvarer kongefamilien og forklarer hendinga med at ein eller annan berre stilte eit dumt spørsmål.

– Det kan ha vore så enkelt som det. Ein eller annan som stilte eit dustete spørsmål, snarare enn at vedkommande var ein fullstendig rasist, sa Markle til ITV tysdag.

Noko over 17 millionar britar såg intervjua på CBS natt til måndag, medan 11 millionar benkja seg og såg programmet på ITV måndag kveld.

(©NPK)