Fem dømde til livstid for drap på russisk ambassadør

Ambassadør Andrej Karlov (62) vart skoten i ryggen av ein 22 år gammal politimann under opninga av ei fotoutstilling i Ankara i desember 2016. Gjerningsmannen vart sjølv skoten og drepen umiddelbart etterpå av andre politifolk på staden.

Gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» (Gud er størst) og «ikkje gløym Aleppo», med tilvising til Russlands rolle i borgarkrigen i Syria, då han avfyrte skota.

Ifølgje tyrkiske medium vart dei fem tysdag dømde for å ha hjelpt og støtta gjerningsmannen. Seks andre menn vart frikjende, medan sju vart dømde for å vere medlemmer av ei terrorgruppe.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fordømde drapet like etter at det skjedde, og kalla det ein provokasjon meint for å øydeleggje forholdet mellom Tyrkia og Russland.

