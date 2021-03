utenriks

I januar og februar var det 33 skyteepisodar og elleve bombeangrep, målt mot høvesvis 54 og 24 i same periode i fjor.

Årsaka skal vere at fleire kriminelle er dømde til fengsel som følgje av bevis henta frå den krypterte meldingstenesta Encrochat.

Innanriksminister Mikael Damberg seier likevel at det er for tidleg å trekkje nokon endelege slutningar om utviklinga, og at tala kan endre seg dersom det bryt ut konfliktar i kriminelle miljø.

(©NPK)