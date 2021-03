Det danske forsvaret blir ikkje kampklart innan Natos frist

utenriks

Natos krav er at Danmark skal ha ein kampklar brigade på 4.000 soldatar med tunge våpen 1. januar 2024. No er brigader Henrik Lyhne ifølgje Berlingske Tidende komme til at det målet ikkje blir nådd.

Lyhne er sjef for 1. brigade, Danmarks einaste operative.

Sjølv om Forsvaret er i gang med opprustinga, er det urealistisk å tru at målet blir realiserte, meiner brigaderen, ifølgje Berlingske.

– Å byggje opp ein brigade er ei kjempeoppgåve. Alt materiell blir akkurat no skifta ut, då utstyret er utslitent etter mange års deltaking i internasjonale operasjonar. Heile paletten må skiftast ut for at vi skal nå Natos mål, seier Lyhne.

Han meiner den største utfordringa er kjøp av våpen til luftforsvaret. Innkjøp av såkalla bakkebasert luftvern kan ta fleire år, og innkjøpet er enno ikkje byrja på, påpeikar brigadegeneralen.

Det manglar òg personell. I dag består brigaden av 3.000 soldatar, medan målet altså er 4.000.

