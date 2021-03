utenriks

Dette er den første reaksjonen frå det britiske hoffet etter det svært mykje omtalte intervjuet med Harry og Meghan.

I uttalen heiter det at dei to er høgt verdsette medlemmer av kongefamilien og at heile familien er lei seg for å høyre kor vanskeleg paret har hatt det dei siste åra.

