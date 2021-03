utenriks

Over helga har 11.014 personar i Sverige fått påvist koronasmitte. Til saman er talet på smittetilfelle no oppe i 695.975. 13.042 menneske har døydd under pandemien, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Det er registrert totalt 215.791 smittetilfelle i Danmark, 527 av dei det siste døgnet. Så langt har pandemien kravd 2.381 liv i landet, viser tal frå Statens Serum Institut.

221 covid-19-pasientar er no innlagde på danske sjukehus. 38 av dei ligg på intensivavdeling, 23 med respirator.

(©NPK)