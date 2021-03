200 år gamle eiketre blir felte for å byggje spiret på Notre-Dame

utenriks

I juli i fjor gjorde president Emmanuel Macron bestemt slutt på den intense debatten om korleis spiret skulle sjå ut. Han kunngjorde at det skulle bli ein nøyaktig rekonstruksjon av det som brann ned i april 2019.

Dette utløyste ei jakt på passande emne i dei franske skogane. Det 93 meter høge spiret var bygt av tre og kledd med bly i 1859.

I januar og februar i år vart rundt tusen eiketre frå 200 skogar plukka ut for å danne reisverket til tverrskipet og spiret. Dei skal fellast i slutten av mars for å hindre at kvae og fukt tek seg opp når det blir mildt.

Trea blir alle hogne i Lorie-regionen, der dei skal liggje i opptil halvtanna år før dei er gjennomtørre og klare til å få si endelege form. Trea vart i si tid planta for å bli brukte til skipsbygging. Mange er over ein meter i diameter og ragar 18 meter over bakken.

Macron lova at Notre-Dame, som nesten kollapsa under brannen, skulle stå ferdig i 2024, eit løfte som mange ekspertar meiner er heilt urealistisk.

