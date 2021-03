Sjokk i britiske medium over Harry og Meghans avsløringar

utenriks

Prins Harry og kona hans Meghan gav eit lite flatterande innblikk i det indre livet i det britiske kongehuset, då dei natt til måndag opna opp og fortalde om dårleg fordekt rasisme, ufin mottaking av Meghan og utfordrande familierelasjonar.

Meghan sa til og med at ho i ein periode sleit med sjølvmordstankar, medan Harry avslørte eit spent forhold til far sin, prins Charles, som han følte seg svikta av.

Så langt har ikkje Buckingham Palace kommentert intervjuet. Det har vorte ei toppsak i nær sagt alle britiske medium og har òg vekt enorm oppsikt internasjonalt. I sosiale medium florerer memes, delingar og kommentarar av alle valørar.

– Uboteleg skade?

The Daily Telegraph meiner at utsegnene inneheldt nok ammunisjon til å senke ein flåtestyrke, kanskje til og med gjere uboteleg skade på kongehuset.

Den litt meir fornemme avisa The Times skreiv at uansett kva kongefamilien hadde venta seg av intervjuet med Oprah Winfrey, så var dette verre.

Chris Ship, ansvarleg for kongestoffet i ITV, seier han i ein augneblink var paralysert over kor mange avsløringar som vart framførte under intervjuet gjort i California.

Sjølv om namn ikkje vart nemnde, meiner The Daily Telegraph at det berre er dronninga som kjem uskadd frå hendinga.

Avisene festar seg særleg ved to forhold: Meghans påstand om at det vart ytra rasistiske kommentarar om hudfargen til den enno ufødde sonen Archie og at ho sleit med sjølvmordstankar utan å få noka form for hjelp.

Oppgjer

Det to timar lange intervjuet hadde vorte tungt marknadsført av CBS som eit oppgjer frå to sentrale medlemmer som hadde forlate dei offisielle funksjonane sine i kongehuset og busett seg i California.

Det vart lufta mykje kritikk og fortalt om mange tunge augneblinkar og til dels nedtrykkjande situasjonar, men det var òg positive sekvensar der dei to gjentok kor glade dei var for å ha kvarandre og fortalde stolt at det ufødde barnet er ei jente. Harry og Meghan har frå før to år gamle Archie.

I midten av februar fortalde prins Harry og hertuginne Meghan at dei skulle bli foreldre på nytt. Namnet blir framleis halde hemmeleg.

Prins Harry seier han følte seg fanga i den britiske kongefamilien og at hertuginne Meghan frigjorde han.

Skiljeveg

Meghan gjekk sterkt i rette med framstillinga i media av nokre hendingar der ho og hertuginne Kate var innblanda.

Meghan skal ha oppført seg på ein måte som skulle ha fått Kate til å ty til tårene. Ho avviser no heile skildringa, og seier det snarare var omvendt.

– Men dette var ein skiljeveg i forholdet til resten av kongefamilien. Den historia om at eg skulle ha fått Kate til å gråte var starten på eit karakterdrap. Og dei visste at det ikkje var sant. Eg byrja så smått å skjønne at eg ikkje hadde noko vern, og at dei var villige til å lyge for å dekkje andre i familien, sa Meghan.

Ekteskap

Meghan avslørte òg at ekteskapet mellom dei to vart inngått nokre dagar før den offisielle seremonien.

– Vi vart gift tre dagar før bryllaupet vårt, seier ho og fortel at dei utveksla ekteskapsløfte i ein privat seremoni utført av erkebiskopen av Canterbury, Justin Welsby.

Ho seier vidare at ho «ikkje fullt ut forstod kva jobben var» då ho gifta seg med prins Harry.

– Det var ingen måte å førebu seg på korleis kvardagen skulle bli, seier Meghan til Opera Winfrey.

(©NPK)