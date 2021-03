Politiske og militære leiarar i kritisk søkjelys på kvinnedagen

utenriks

Ved utkanten av den indiske hovudstaden New Delhi protesterte tusenvis av kvinnelege landbruksarbeidarar og bønder mot landbruksreformene til regjeringa til statsminister Narendra Modi.

Kvinner har hatt ei sentral rolle i bondeprotestane som har prega India sidan november.

– Kvinner, søstrer, alle vil vi vere bidragsytarar i denne protesten, sa Kulwinder Kaur til nyheitsbyrået AFP.

Kamp mot militærjuntaen

I nabolandet Myanmar, som også har vore prega av kraftige protestar sidan hæren kuppa makta 1. februar, stod kvinner i tet i protestane på måndag.

– Generelt så verkar leiarskap som noko berre for menn. I dette opprøret har kvinner strøymt ut i gatene og leidd protestane, sa Cora, ein 33 år gammal demonstrant.

I konservative Pakistan vart det òg gjennomført fleire protestmarsjar, medan fleire hundre demonstrerte på Filipinane, der fleire aktivistar vart drepne søndag.

Barka i hop med høgreradikale

Verda over var markeringa sterkt prega av koronatiltak. I Spania deltok fleire på mindre markeringar. Men eit hundretals kvinner hadde likevel samla seg i sentrum av Madrid trass i eit forbod frå grunnlovsdomstolen i landet.

Demonstrantane heldt opp banner som uttrykte motstand mot fascisme og vald og diskriminering av kvinner. Dei vart møtte av høgreradikale motdemonstrantar, og det kom til slagsmål mellom partane.

Den største samlinga var venta å finne stad seinare måndag i Barcelona. Spanias feministrørsle har oppnådd ei rekkje sigrar dei siste åra, inkludert lovendringar når det gjeld seksuelle overgrep.

Aktivistar påpeikar no at kampen for likestilling kan sakke akterut som følgje av koronarestriksjonar og økonomisk tilbakegang, som igjen har auka inntektsforskjellane mellom kvinner og menn.

Vald i nære relasjonar

Også i Ukraina hamna vart smitteverntiltak prioritert ned då tusenvis av kvinner marsjerte gjennom hovudstaden Kiev.

Kvinnene protesterte mot ein auke av vald i nære relasjonar i samband med innføringa av koronatiltak.

– Målet med marsjen er å rette søkjelys på korleis situasjonen for kvinner har forverra seg, særleg gjennom pandemien, sa Amnesty International-aktivist, Daria Mizina til AP.

Gjennom pandemien har politiet registrert nesten 50 prosent auke i meldingar om vald i nære relasjonar. Kvinnene krev at landet ratifiserer Istanbul-konvensjonen, ein internasjonal avtale vedteken av Europarådet som kjempar mot vald mot kvinner.

