New Zealand vil berre bruke Pfizer/Biontech-vaksinen

Statsminister Jacinda Ardern kunngjorde strategien måndag. Ho sa at det er mest rettferdig om alle innbyggjarane får same vaksine.

Statsministeren opplyste at New Zealand har kjøpt ti millionar Pfizer/Biontech-vaksinedosar, nok til dei fem millionar innbyggjarane i landet.

Så langt er det òg berre Pfizer/Biontech-vaksinen som er godkjend til bruk i New Zealand.

Mesteparten av dosane blir forventa å bli levert i andre halvdel av 2021.

New Zealand har førebels berre vaksinert nokre få tusen innbyggjarar. Men med eit lågt smittetrykk, blir ikkje vaksinasjonen rekna for å haste like mykje som i andre land.

