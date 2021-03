New Yorks guvernør vil ikkje gå av etter trakasseringsklagar

utenriks

Fleire demokratar, blant dei leiaren av delstatssenatet i New York, har oppmoda Cuomo om å tre tilbake for å unngå distraksjonar i det daglege arbeidet med å styre delstaten.

– Eg kjem ikkje til å trekkje meg på grunn av skuldingane. Det skjer ikkje, seier Cuomo.

Tre kvinner har skulda Cuomo for seksuell trakassering. To av dei jobba for guvernøren, medan den tredje jobba i valkampapparatet til president Joe Biden.

Skuldingane mot han blir granska, og Cuomo har lova å samarbeide med etterforskarane. Han har vedgått at framferda hans kan ha vore «for ufølsam og for personleg».

Etter det som verka som ei svært vellukka handtering av pandemien i fjor vår, er Cuomo òg komme i hardt vêr for handteringa av koronasjuke og dødsfall på sjukeheim.

