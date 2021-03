Investoroptimismen i EU på det høgaste sidan pandemien starta

utenriks

Ein indeks frå tyske Sentix, som viser tiltrua investorane har til marknaden, gjekk opp frå -0,2 i februar til 5 i mars. Det er den høgaste verdien sidan februar i fjor og langt over forventningane på 1,9. Ifølgje Sentix tyder auken på at den økonomiske opphentinga etter koronakrisa fortset i dei 19 eurolanda.

Både tankane om dagens situasjon og om utviklinga framover betra seg denne månaden. Samtidig ser pandemien ut til å ha nådd toppen globalt, og det er god framdrift i vaksinasjonane, skriv Sentix. Dei påpeikar at talet på vaksinerte er på veg opp og at statistikken tyder på godt vern. Det kan igjen opne for raskare gjenopning av økonomien.

Indeksen er basert på ei undersøking som vart gjennomført blant 1.218 investorar mellom 4. og 6. mars.

