Harry og Meghan tok hanskane av – leivde det britiske hoffet lita ære

Meghan sa til og med at ho i ein periode sleit med sjølvmordstankar, medan Harry avslørte eit spent forhold til far sin, prins Charles, som han følte seg svikta av.

Kjendisprogramleiaren Oprah Winfrey ville vite korleis forholdet til faren hadde vore sidan paret flytta til USA.

– Du veit, det er mykje å jobbe seg gjennom. Eg føler meg svikta fordi han har vore gjennom noko liknande. Han veit kva smerte er, sa ein prega prins Harry.

Han la til at faren, som er tronarving, og storebroren William begge er fanga av konvensjonane til monarkiet, men at han alltid kom til å vere glad i far sin.

Så langt har ikkje Buckingham Palace kommentert intervjuet. Det har vorte ei toppsak i nær sagt alle britiske medium, og har òg vekt enorm oppsikt internasjonalt.

Oppgjer

Det to timar lange intervjuet hadde vorte tungt marknadsførte av CBS som eit oppgjer frå to sentrale medlemmer som hadde forlate dei offisielle funksjonane sine i kongehuset og busett seg i California.

Det vart lufta mykje kritikk og fortalt om mange tunge augneblinkar og vanskelege situasjonar, men det var òg positive sekvensar der dei to gjentok kor glade dei var for å ha kvarandre og fortalde stolt at det ufødde barnet er ei jente. Harry og Meghan har frå før to år gamle Archie.

I midten av februar fortalde prins Harry og hertuginne Meghan at dei skulle bli foreldre på nytt. Namnet blir framleis halde hemmeleg.

Prins Harry seier han følte seg fanga i den britiske kongefamilien og at Meghan Markle frigjorde han.

Trong Meghan

Winfrey spør om prinsen ville ha sagt frå seg dei kongelege pliktene sine om det ikkje hadde vore for Meghan.

– Eg ville ikkje ha vore i stand til det, fordi eg følte meg fanga heilt fram til eg møtte Meg, seier han i intervjuet som vart sendt søndag kveld amerikansk tid.

Paret flytta til USA tidleg i 2020, trekte seg frå kongehuset og slutta å bruke dei kongelege titlane sine, samtidig som dei framleis ville vere ein del av kongefamilien.

I slutten av februar i år kom meldinga om at paret ikkje vil vende tilbake som arbeidande medlemmer av det britiske kongehuset.

Hudfarge

Meghan, som har kvit far og svart mor, sa at Harry hadde fortalt henne om at det blant dei kongelege var uro om hudfargen til Archie, som då enno ikkje var fødd.

– Familien hadde samtalar med han om dette, sa hertuginna av Sussex. Då Winfrey spurde rett ut om det var frykt for at han skulle bli «for brun», svarte Meghan at den slutninga programleiaren trekte, var ganske så riktig.

Meghan gjekk sterkt i rette med framstillinga til medium av nokre hendingar der ho og hertuginne Kate var innblanda. Meghan skal ha oppført seg på ein måte som skulle ha fått Kate til å ty til tårene. Ho avviser no heile skildringa, og seier det snarare var omvendt.

Karakterdrap

– Men dette var ein skiljeveg i forholdet til resten av kongefamilien. Den historia om at eg skulle ha fått Kate til å gråte var starten på eit karakterdrap. Og dei visste at det ikkje var sant. Eg byrja så smått å skjønne at eg ikkje hadde noko vern, og at dei var villige til å lyge for å dekkje andre i familien, sa Meghan.

Hertuginna identifiserte ingen, og retta ikkje kritikken sin mot namngitte personar i kongefamilien eller i det kongelege hushaldet.

Meghan avslørte òg at ekteskapet mellom dei to vart inngått nokre dagar før den offisielle seremonien.

– Vi vart gift tre dagar før bryllaupet vårt, seier ho og fortel at dei utveksla ekteskapsløfte i ein privat seremoni utført av erkebiskopen av Canterbury, Justin Welsby.

– Ingen veit dette. Vi ringde erkebiskopen og sa at dette oppstyret er for verda, men vi vil ha ekteskapet vårt mellom oss, fortel hertuginna.

Ho seier vidare at ho «ikkje fullt ut forstod kva jobben var» då ho gifta seg med prins Harry.

– Det var ingen måte å førebu seg på korleis kvardagen skulle bli, seier Meghan til Opera Winfrey.

