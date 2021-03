Gigantisk krisepakke blir banka gjennom av demokratane tysdag

utenriks

President Joe Biden kan førebels sjå langt etter teikn til forsoning over partigrensa i kampen for å få næringslivet på beina under og etter koronaen. Han tvingar gjennom koronapakken sin, men avgrunnen mellom dei to partia veks, melder BBC.

Republikanarane meiner at hjelpepakken er altfor romsleg og at demokratane prioriterer en masse saker som ikkje har med koronaen direkte å gjere.

Biden viser på si side til løfta om at hjelpa er undervegs og at tida er inne for å handle stort.

Handslag

Mange milliardar skal brukast på dei som blir ramma hardast: fattige, minoritetar og kvinner. Demokratanes leiar i Senatet, Chuck Schumer, seier at det føderale handslaget vil bli større enn noko anna på fleire tiår.

Amerikanarane flest vil få ein sjekk på 1.400 dollar, men det er klare inntektsgrenser for denne hjelpa. Dette er den tredje sjekken i sitt slag sidan pandemien byrja. 350 milliardar dollar skal fordelast til statlege og lokale styresmakter og 130 milliardar dollar går til skulesektoren.

For å få fart på koronatesting, sporing og forsking blir det løyvd 49 milliardar dollar, og 14 milliardar dollar går til distribusjon av vaksinar.

Arbeidslause

Pakken opnar for ei forlenging av bidraga til arbeidslause fram til september. For dei over fire millionar langtidsledige er dette ei heilt kritisk hjelp å få. Dagens ordning gjekk allereie ut i midten av mars. Vekebeløpet blir jekka opp med 300 dollar, det same beløpet som låg inne i hjelpepakken i desember.

Barnefamiliar får 250–300 dollar for kvart barn under 18 år. Frådrag for barn på skattemeldinga aukar òg. Støtte til dei som tek seg av barn, er eitt av dei temaa som har hausta støtte frå begge parti.

Demokratane rykkjer inn med store summar til kampen mot korona og til fordeling av vaksinar. Økonomien kan ikkje reddast utan at ein får kontroll over pandemien, har vore gjennomgangstonen under behandlinga i Senatet. Varierande økonomisk styrke i delstatane har ført til skeiv vaksinefordeling og smittesporing.

Skular

Heile 170 milliardar dollar er sett av til skule- og universitetssektoren for å leggje til rette for full gjenopning. Dette er høgt prioritert av Biden, sidan stengde skular hindrar mange foreldre i å dra på jobb. Det er lunken republikansk støtte til å gå meir inn i skulesystemet, som dei meiner ligg under delstatane.

Pakken set av betydelege beløp målretta til næringar: restaurantar og barar, flyselskap og flyplassar, jernbanen og flyprodusentar. Mykje av dette er det brei støtte for hos republikanarane.

Store overføringar til lokale styresmakter har likevel vore eit vedvarande stridstema. Republikanarane meiner at demokratiske statar blir favoriserte og at liberale veljarar med høg inntekt får for mykje. Tidlegare har dei klart å blokkere slik hjelp, men denne gongen blir motstanden overkøyrd.

Auke av minstelønna til 15 dollar i timen innan 2025 måtte Biden gi opp. Her var motstanden for stor i eigne rekkjer.

Sjølv om det er ein del republikansk støtte til somme av punkta, er det venta at ingen vågar å bryte ut og hisse på seg den konservative veljarbasen. Det ligg an til at republikanarane opptrer som blokk og avviser koronapakken.

Som likevel til slutt blir vedteken.

(©NPK)