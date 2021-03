Svenske Liberalerna seier farvel til samarbeidsavtale med regjeringa

utenriks

Partiet gav fredag beskjed om at det avviklar det såkalla januar-samarbeidet etter budsjettbehandlinga i haust.

I staden ønskjer partiet å inngå i ei borgarleg regjering i 2022, men ikkje dersom det betyr at det må sitje i regjering med det høgrenasjonalistiske partiet Sverigedemokraterna.

– Liberalerna kjem sjølvsagt ikkje til å akseptere ei regjering der Sverigedemokraterna inngår, skriv partileiar Nyamko Sabuni i eit debattinnlegg i Dagens Nyheter fredag.

Slit med sperregrensa

Den såkalla januar-avtalen vart inngått mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centern for å sikre parlamentarisk fleirtal for mindretalsregjeringa til statsminister Stefan Löfven

Liberalerna har lenge lege svært dårleg an på meiningsmålingane, og det har ikkje vorte betre etter at Sabuni vart ny leiar sommaren 2019.

I debattinnlegget påpeikar Sabuni at føresetnadene for ein liberal politikk er best etter neste val dersom Sverige får ei ny regjering og statsminister. Ho understrekar òg at avgjerda er teken av partileiinga og riksdagsgruppa.

– Smart val

– I dag er ein viktig dag for Liberalerna, seier Sabuni i ein tale som er lagt ut på Facebook.

Professor i statsvitskap Sören Holmberg ved Göteborgs universitet meiner at Liberalerna har teke eit smart val.

Han trur kursendringa var nødvendig for at partiet skal greie å komme over sperregrensa på 4 prosent.

