Stor glede over pavebesøket i Irak

Pave Frans har valt å gjennomføre besøket i det krigsherja landet trass i koronapandemi og store tryggingsproblem.

– Det gjer besøket ditt dobbelt så verdifullt for irakarane, sa Iraks president Barham Salih då han ønskte paven velkommen i presidentpalasset.

Det er første gongen ein pave besøkjer Irak.

Det religiøse overhovudet til katolikkane er 84 år gammal, og det er den første utanlandsreisa han gjer etter at koronapandemien ramma verda. Tryggingstiltaka under det fire dagar lange besøket er svært strenge.

På den første dagen valde paven å besøkje ei kyrkje i bydelen Karrada i Bagdad, som i oktober 2010 vart ramma av terror. Rundt 120 menneske var samla til kveldsmesse då kyrkja vart storma av ytterleggåande islamistar. Bortimot 60 menneske vart drepne, blant dei to prestar og fleire barn. 48 av offera var katolikkar.

Talte i terrorramma kyrkje

– Vi er samla her i Vår frues frelseskyrkje i Bagdad, dekt til av blod frå våre brør og søstrer, som her betalte den høgaste prisen for å vere tru mot Herren og kyrkja hans, sa paven, som også takka biskopar og prestar for å ha vorte verande i Irak.

Bilete av dei 48 katolske offera, som no har status som «martyrar», omringa alteret der paven stod medan han snakka.

– Dødsfalla deira er ei mektig påminning om at det å eggje til krig, hatefulle haldningar, vald eller blodspille ikkje går godt i hop med autentisk religiøs lære, sa paven.

Bad om likebehandling

I møte med Iraks president understreka paven at ingen bør reknast som andrerangsborgarar. Han bad òg dei irakiske styresmaktene kjempe mot korrupsjon og maktmisbruk. Alle irakarar, uansett tru, fortener å ha det same vernet som den sjiamuslimske majoriteten, fastslo han.

– Berre viss vi ser forbi forskjellane og ser på kvarandre som medlemmer av den same menneskefamilien, vil vi kunne byrje ein effektiv prosess med å byggje opp att og etterlate ei betre og meir rettferdig og menneskeleg verd til kommande generasjonar, sa han.

Iraks president brukte høvet til å beklage at så mange kristne har reist frå landet, og han bad dei komme tilbake for å sikre at Irak igjen blir eit land prega av toleranse.

Irak hadde før den amerikanske invasjonen i 2003 om lag 1,5 millionar kristne, men i dag er det færre enn 400.000 tilbake i ei befolkning på 40 millionar.

Pansra bil

Tryggingssituasjonen i landet er svært vanskeleg, og reiseruta til paven inkluderer rundt 1.400 kilometer i fly og helikopter.

Kortare reiser skal han gjere i pansra bil langs vegar som har fått ny asfalt og blomsterdekorasjonar i samband med besøket.

I Bagdad samla kristne seg i ei kyrkje fredag morgon, før dei gjekk inn i bussar og vart køyrde til flyplassen for å helse paven velkommen.

Flyet frå Al Italia landa rett før klokka 14, lokal tid, og Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi venta ved den raude løparen.

Eit kor stemde i då dei to gjekk mot innkomsthallen, og mange av songarane var utan munnbind.

Paven og statsministeren tok òg av seg munnbinda sine då dei sette seg ned til ein første samtale, og det vart notert at dei ikkje heldt to meters avstand.

Etter møtet handhelsa dei på kvarandre til ære for fotografane, framleis utan munnbind.

Vaksinert

Den katolske kyrkja forsikra før besøket at det vil vere strenge smitteverntiltak, og at avstandsreglane skulle følgjast ved alle seremoniar under pavebesøket.

Irak har til liks med mange andre land opplevd auka smittespreiing den siste tida, men paven, medarbeidarane hans og dei rundt 75 journalistane i følgjet er alle vaksinerte i forkant av besøket.

Paven skal i Irak også innom den heilage sjiamuslimbyen Najaf, der han skal møte den øvste leiaren for sjiamuslimane i landet, ayatolla Ali Sistani.

Han skal òg besøkje fødebyen til profeten Abraham, Ur, og fleire krigsherja kristne byar i nord, der fleire kyrkjer nyleg er rehabiliterte.

