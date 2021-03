Paven besøkjer Iraks stadig færre kristne

utenriks

Besøket er den første utanlandsreisa paven har teke sidan koronapandemien ramma verda, og det er omgitt av svært strenge tryggingstiltak.

Irak hadde før USAs invasjon i 2003 anslagsvis 1,5 millionar kristne, men i dag er det færre enn 400.000 tilbake i ei befolkning på 40 millionar.

Tryggingssituasjonen i Irak er svært vanskeleg, og reiseruta til paven i landet inkluderer rundt 1.400 kilometer i fly og helikopter.

Kortare reiser skal han tilbakeleggje i pansra bil langs vegar som har fått ny asfalt og blomsterdekorasjonar i samband med besøket.

Held messer

Paven skal innom den heilage byen til sjiamuslimane, Najaf, der han òg skal møte den øvste sjiamuslimske leiaren i landet, ayatolla Ali Sistani.

Han skal òg besøkje profeten Abrahams fødeby Ur og herja kristne byar i nord der kyrkjer nyleg er rehabiliterte.

Paven innleier besøket i Vår frues frelseskyrkja i Bagdad-bydelen Karrada, der meir enn 50 menneske vart drepne i eit gisselangrep utført av islamistar i oktober 2010.

Fryktar smitte

I Bagdad byrja kristne å samle seg i ei kyrkje fredag morgon, før dei gjekk inn i bussar og vart køyrde til flyplassen for å vere velkomstkomité for paven.

Mange av dei frammøtte var utan munnbind, men Den katolske kyrkja forsikrar om at det vil vere strenge smitteverntiltak og at avstandsreglar skal overhaldast ved alle seremoniar under pavebesøket. For å delta må ein òg ha registrert seg fleire veker før.

Irak har til liks med mange andre land opplevd auka smittespreiing den siste tida, men paven, medarbeidarane hans og dei rundt 75 journalistane i følgjet er alle vaksinerte i forkant av besøket.

Trua av IS

Iraks kristne samfunn er eitt av dei eldste og mest mangfaldige i verda. Kaldeisk-katolikkar og andre katolikkar utgjer om lag halvparten, medan ortodokse armenske protestantar er blant dei andre gruppene.

Rundt 200.000 av Iraks kristne levde tidlegare i Nineveh-provinsen nord i landet, der mange framleis snakkar ein arameisk dialekt, språket Jesus snakka.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS tok over provinsen i 2014 og trua mange kristne til å konvertere.

IS er sidan driven ut av provinsen, men utgjer framleis ein stor fare både der og i fleire område.

Berre rundt 36.000 av dei 100.000 kristne som flykta frå Nineveh, har sidan vendt tilbake, ifølgje den katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in Need.

(©NPK)