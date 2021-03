Opprørt 22-åring varetektsfengsla for Vetlanda-angrepet

utenriks

Mannen nekta under fengslingsmøtet på fredag straffskuld, ifølgje svenske medium.

Han er sikta for drapsforsøk, ikkje terror, men politiet opplyste torsdag kveld at dei no etterforskar angrepet som eit mogleg terrorangrep.

Alle dei sju offera vart knivstukne, og fleire av dei har fått alvorlege skadar. Ytterlegare éin person vart angripen.

22-åringen var sjølv til stades under fengslingsmøtet i Eksjö tingrett, sjølv om han vart skoten i beinet av politiet under arrestasjonen onsdag ettermiddag.

Sterke utbrot

Han skal ha vore opprørt og skreik fleire gonger at han ikkje hadde gjort noko. Til slutt vart han irettesett av administratoren i retten, ifølgje svenske medium.

Fengslingsmøtet gjekk for lukka dører, og då rettsavgjerda vart presentert, deltok den sikta via videolenkje.

22-åringen har bakgrunn frå Afghanistan og kom til Sverige som mindreårig i 2016. Han har tidlegare vore innblanda i mindre narkotikasaker, noko han i 2019 vart dømd til dagsbøter for. Personar som kjenner han, har beskrive han som ein mann med sterke humørsvingingar. Han skal òg ha teke medisinar mot psykiske lidingar.

Dramatisk kvarter

Angrepa skjedde ved 15-tida onsdag på fleire stader i den sørsvenske byen, mellom anna utanfor jernbanestasjonen, ein blomsterbutikk og ein matbutikk. Offera ser ut til å ha vore tilfeldig utvalde, den yngste fødd i 1985, den eldste i 1946.

For tre av dei var tilstanden kritisk rett etter angrepet, men torsdag var dei utanfor livsfare, og tilstanden for alle sju vart beskriven som stabil.

Det tok cirka 20 minutt frå politiet vart varsla til den antekne gjerningsmannen vart arrestert etter å ha vorte skoten i beinet.

