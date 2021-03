Kina-skepsisen aukar i USA

utenriks

Nesten ni av ti spurde ser på Kina som ein konkurrent eller fiende, viser undersøkinga som er utført av Pew Research Center.

48 prosent av dei spurde meiner at det å kjempe mot kinesisk makt og innverknad må ha topp prioritet, mot 32 prosent for tre år sidan.

Republikanarar og demokratar er splitta i synet på kor alvorleg trussel Kina utgjer, og kva USA bør leggje vekt på i politikken sin overfor landet, viser undersøkinga.

72 prosent av republikanarane meiner at det er viktigare at USA fører ei tøffare linje overfor Beijing, enn at det blir etablert sterke økonomiske band med landet. 37 prosent av demokratane meiner det same.

På spørsmål om korleis Kina og USA har handtert koronapandemien, er svaret meir overraskande. 43 prosent meiner at Kina har gjort ein god jobb, medan 42 prosent meiner at USA har gjort ein god jobb.

