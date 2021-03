EU kritisk til ny vallov for Hongkong

utenriks

Folkekongressen i Kina behandlar no eit lovutkast som i praksis vil fjerne all opposisjon og sikre det Beijing kallar «ei patriotisk regjering» i Hongkong.

Dersom lova blir vedteken og sett ut i livet, vil valkomiteen som i dag peikar ut Hongkongs leiar òg peike ut ein stor del av representantane i Hongkongs lovgivande forsamling, opplyser Folkekongressens visepresident Wang Chen.

Resten av kandidatane må godkjennast av den Beijing-vennlege valkomiteen, noko som ifølgje Wang vil sikre «ei ryddig politisk deltaking».

Blir knebla

Saker som blir fremja under Folkekongressens årlege plenumsmøte, er i praksis alt vedteke av det kinesiske kommunistpartiet, noko som også blir anteke å gjelde den nye vallova for Hongkong.

– Dersom desse tiltaka blir vedtekne, noko eg er sikker på at dei blir, vil opposisjonelle stemmer effektivt bli knebla, konstaterer Kina-analytikaren Willie Lam ved Chinese University i Hongkong.

EU reagerer òg på lovutkastet og åtvarar Kina mot å innføre den nye vallova.

– EU oppmodar Beijing til nøye å vurdere dei politiske og økonomiske følgja av alle avgjerder om å reformere valsystemet i Hongkong på ein måte som vil undergrave heilt fundamentale fridommar, politisk pluralisme og demokratiske prinsipp, seier ein talsperson.

Fengsla

Demokratiforkjemparar har lenge frykta at Beijing ville endre valsystemet i Hongkong og slå ytterlegare ned på demokratirørsler, etter at Folkekongressen i fjor vedtok ei ny sikkerheitslov for byen.

Hongkong har vore prega av omfattande demonstrasjonar sidan lova tredde i kraft, og styresmaktene har med heimel i lova arrestert hundrevis av demonstrantar.

Torsdag forlengde ein domstol i Hongkong varetektsfengslinga av 32 leiande dissidentar, blant dei advokaten Benny Tai, kjend som ein av leiarane i Occupy-rørsla i 2014.

Rettssaka mot dei varetektsfengsla vart samtidig fastsett til 31. mai.

Demonstrasjonar

Hongkong vart lamma av store demonstrasjonar sommaren og hausten 2019, då eit lovforslag opna for at innbyggjarar i Hongkong kunne utleverast til Fastlands-Kina og få straffedom der.

Dette lovforslaget vart trekt, men demonstrasjonane fortsette med krav om fullt demokrati. Den nye sikkerheitslova for Hongkong som vart vedteken av Folkekongressen i fjor, var eit svar på desse demonstrasjonane.

Kina har hausta skarp internasjonal kritikk for lova og behandlinga av demonstrantar i Hongkong, men leiinga i Beijing avviser kritikken og kallar han innblanding i landets indre saker.

