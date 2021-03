Canada har godkjent ein fjerde koronavaksine

utenriks

Styresmaktene har bestilt opptil 38 millionar dosar av vaksinen. Vaksinen frå Johnson & Johnson (J & J) blir godkjend for alle personar over 18 år.

Frå før har Canada teke i bruk koronavaksinane frå AstraZeneca, Pfizer-Biontech og Moderna. J & Js vaksine er den første som berre krev éin dose for å gi full effekt – det vil seie 85 prosents vern mot alvorleg sjukdom, ifølgje ein stor studie på tre kontinent.

Til liks med mange andre land, har ikkje Canada nokon eigen produksjon av vaksinar, og landet har slite med vaksinemangel.

Sidan USA framleis ikkje tillèt eksport av lokalproduserte vaksinar, må Canada til liks med Mexico importere vaksinar frå Europa og Asia.

Vaksinemangelen i Canada er så akutt at provinsstyresmaktene vil forlengje perioden mellom dose éin og to av dei tre andre vaksinane – til fire månader i staden for tre–fire veker.

USA, som godkjende J & J-vaksinen i februar, seier denne vaksinen gir eit sterkt vern mot alvorleg sjukdom, sjukehusinnleggingar og dødsfall. J & J-vaksinen blir venteleg godkjend for bruk i Europa og Noreg neste veke.

Canada har registrert nesten 880.000 smittetilfelle og over 22.000 koronarelaterte dødsfall.

