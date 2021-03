Tyskland godkjenner AstraZeneca-vaksinen til eldre

utenriks

– AstraZeneca-vaksinen blir no tilrådd for personar over 65 år. Dette er gode nyheiter for eldre personar som ventar på dosen sin, seier helseminister Jens Spahn.

Tyskland og Belgia, som begge har vorte kritisert for treg vaksinasjonstakt, har tidlegare etterlyst dokumentasjon på kor effektiv denne vaksinen er på eldre pasientgrupper.

Nyare studiar gir no grunnlag for å endre tilrådinga og dermed gi vaksinen òg til folk over 65 år, påpeikar regjeringane i dei to landa.

Også Frankrike tillèt vaksinen til bruk hos eldre. I Noreg blir han framleis ikkje gitt til folk over 65 år.

(©NPK)