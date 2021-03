Sputnik-vaksinen blir vurdert for godkjenning i EU og Noreg

utenriks

Det betyr at eit viktig skritt er teke på vegen mot godkjenning av vaksinen i både EU og Noreg.

– Alle vaksinar i Europa får ei felles europeisk godkjenning som automatisk òg bli gjeldande i Noreg. Det er EU-kommisjonen som gjer vedtaket dersom han blir godkjend, og då er Noreg forplikta gjennom EØS-avtalen til å godkjenne vaksinen på akkurat same vilkår som i EU, forklarer fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Russarane seier dei er klare til å levere 50 millionar vaksinedosar til Europa frå juni av dersom vaksinen blir godkjend.

Det kan i prinsippet bety rundt ein halv million dosar til Noreg dersom vaksinen blir fordelt forholdsmessig etter folketal.

Løpande vurdering

Avgjerda om å setje i gang ei vurdering av Sputnik V er basert på laboratorieresultat og kliniske studiar på vaksne, opplyser EMA.

Tilsynet skal evaluere data om vaksinen etter kvart som dei blir tilgjengelege. Prosessen held fram inntil det er nok informasjon tilgjengeleg for å vurdere ein formell søknad om godkjenning.

Ifølgje EMA vil den løpande vurderinga korte ned tida det tek fram til godkjenning, men byrået kan ikkje tidfeste når vaksinen kan få grønt lys.

EMA vil no vurdere om effekten av vaksinen er større enn eventuell risiko knytt til han.

I tillegg vil byrået vurdere han opp mot EUs krav om verknad, tryggleik og kvalitet.

Ser ingen grunn til skepsis

Sputnik V er utvikla at eit statleg russisk senter for epidemiologi og mikrobiologi. Den er éin av fleire vaksinar som no er til vurdering hos EMA. Tilsynet har allereie godkjent tre vaksinar frå Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca. I tillegg er det venta at ein vaksine frå Johnson & Johnson vil bli godkjent om få dagar.

Madsen har tidlegare omtalt den russiske vaksinen som svært lovande.

– No skal denne vaksinen igjennom same prosess i EU som vaksinane frå Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Så om han blir godkjend, så er det ingen grunn til å vere skeptisk til han, seier han.

– Han blir behandla på akkurat same måte som alle andre vaksinane.

Virusvektor

Sputnik V-vaksinen byggjer på same teknologiske prinsipp som vaksinane frå AstraZeneca og Johnson & Johnson, nemleg bruk av ein såkalla virusvektor.

– Det er eit interessant prinsipp, seier Madsen.

– Men det dei har gjort med Sputnik V, er at dei har brukt ulike virusvektorar i dose 1 og dose 2. Det kan då kanskje bidra til at ein får eit betre immunsvar, seier han.

Madsen viser til at Sputnik V blir anslått å gi eit vern på rundt 90 prosent, altså noko høgare enn det som er anslått for AstraZeneca og Johnson & Johnson.

(©NPK)