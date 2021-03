Openheit skal bidra til likelønn i EU

utenriks

I november opplyste EU-kommisjonen at kvinner tener 14,1 prosent mindre enn menn for same jobb i EU. Det er betre enn året før, men ikkje bra nok.

– Dei som gjer same jobb, fortener same lønn. Og for å oppnå det, treng du openheit, seier leiaren av kommisjonen Ursula von der Leyen.

– Kvinner må vite om arbeidsgivarane behandlar dei rettferdig, og når det ikkje er tilfelle, må dei ha moglegheit til å slå tilbake og få det dei har krav på, seier ho.

Før og etter tilsetjing

Kommisjonen foreslår at arbeidsgivarar blir pålagd å informere om lønnsnivå i stillingsannonsar eller før jobbintervju. Det skal ikkje vere lov å spørje arbeidssøkjarar om kva dei har tent før.

Tilsette skal kunne krevje å få ut opplysningar om individuell lønn og gjennomsnittslønn, fordelt på kjønn, for tilsette som gjer same jobb eller jobb med lik verdi. I tillegg må bedrifter med fleire enn 250 tilsette offentleggjere informasjon om eventuelt lønnsgap mellom menn og kvinner.

Dersom forskjellen er meir enn 5 prosent og ikkje kan forklarast med kjønnsnøytrale faktorar, må bedrifta saman med tilsetterepresentantar vurdere situasjonen.

Rett til erstatning

Tilsette som blir utsett for lønnsdiskriminering basert på kjønn, skal kunne krevje erstatning, inkludert etterbetaling av lønn og bonusar. Bevisbyrda i slike saker skal leggjast på arbeidsgivar, som dermed må bevise at det ikkje har gått føre seg diskriminering.

– Det er på tide at både kvinner og menn får myndigheit til å krevje retten sin. Med nye verktøy vil vi gi arbeidssøkjarar og tilsette makt til å krevje rettferdig lønn og kjenne rettane sine, seier visepresident Vera Jourová, som har det overordna ansvaret for openheit og verdiar i EU-kommisjonen

Straff

Kommisjonen oppmodar òg medlemslanda til å fastsetje straffer, inkludert minstesatsar for bøter, for dei som bryt reglar om likelønn.

Forslaget blir no teke vidare til EU-parlamentet og EU-rådet. Dersom det blir vedteke, får medlemslanda to år på seg til å ta det nye direktivet inn i det nasjonale lovverket.

(©NPK)