Noreg krev gransking av overgrep i Tigray

Noreg er djupt bekymra etter rapportar om overgrep og vald, opplyser utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Vårt Land.

– Det er heilt nødvendig med ei uavhengig gransking av slike hendingar, og dei som står bak, må stillast til ansvar. Eg tok opp dette seinast i samtalen min med Etiopias visestatsminister og utanriksminister Demeke Mekonnen 26. februar, seier Søreide til avisa.

Torsdag skal situasjonen i Tigray, som ligg nord i Etiopia, blir diskutert i FNs tryggingsråd bak lukka dører. Der er òg Noreg med.

– Fleire aktørar

Tidlegare på dagen sa FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, at både etiopiske og eritreiske regjeringsstyrkar kan ha gjort krigslovbrot og lovbrot mot menneskja.

Ho peikar òg på Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF), som offensiven var retta mot, og Amharas regionale styrkar og tilhøyrande militsar, som er på den etiopiske regjeringa si side.

– Med fleire aktørar i konflikten, totale avvisingar og utpeiking av andre, er det eit klart behov for ei objektiv og uavhengig vurdering av desse rapportane, seier Bachelet.

Ho ber den etiopiske regjeringa gi kontoret hennar og andre FN-granskarar tilgang til Tigray for å samle inn fakta og bidra til at dei skuldige blir stilte til ansvar.

Brei kontakt

Søreide seier ho har diskutert situasjonen både med Bachelet, FNs høgkommissær for flyktningar og FNs matvareprogram, som har varsla om omfattande svolt i Tigray etter offensiven.

– Noreg forventar at alle partar respekterer og overheld forpliktingane sine i samsvar med folkeretten for å sikre vernet av sivile. Vern av sivile er eitt av Noregs prioriterte område for arbeidet i FNs tryggingsråd, seier Søreide til Vårt Land.

Bachelets kontor opplyser at dei har sjekka opplysningane om ei rekkje hendingar som fann stad dei første vekene av militæroffensiven og komme fram til at dei stemmer.

Blant hendingane er «vilkårlege granatangrep mot Mekele, Humera og Adigrat i Tigray-regionen, og rapportar om alvorlege brot på menneskerettane og overgrep, inkludert massedrap i Aksum og Dengelat, gjort av eritreiske styrkar».

Rapport om massakre

Amnesty International la førre veke fram ein rapport om massakren på sivile i Aksum, som eritreiske styrkar ifølgje FN og augnevitne stod bak.

Eritreas informasjonsminister Yemane Gebremeskel avviste Amnesty-rapporten og kalla skuldingane «latterlege».

Etiopia stadfesta i januar at eritreiske styrkar var i Tigray.

– Ein styrke vi ikkje ønskjer, har komme inn. Var det vi som inviterte dei? Nei. Dei kom på eiga hand, la det vere heilt klart, sa generalmajor Belay Seyoum under ein pressekonferanse i Mekele.

Human Rights Watch har òg dokumentert massakrar under den etiopiske offensiven i Tigray og har bede FN innleie gransking.