Lojalistgrupper trekkjer seg frå nord-irsk fredsavtale

Lojalistane, som ønskjer at det britiske styret skal bestå, har varsla statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, om avgjerda si. Dei vil ikkje lenger slutte opp om avtalen som gjorde slutt på fleire tiår med væpna konflikt, skriv Belfast Telegraph.

For å unngå ei grense mellom Irland og Nord-Irland, blir varer kontrollerte når dei kjem frå Storbritannia til Nord-Irland. Denne «nye grensa» er lojalistane svært misnøgde med. Truslar førte førre månad til at kontrollane vart stansa i to hamner.

I den rundt 30 år lange perioden, kjend som «the Troubles», vart om lag 3.500 personar drepne i konflikten i Nord-Irland, fram til den såkalla langfredagsavtalen vart signert i 1998.

