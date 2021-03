Kraftig jordskjelv utløyste tsunamivarsel på New Zealand

utenriks

Episenteret for skjelvet låg 180 kilometer nordaust for byen Gisborne på Nordøya på ei djupn på rundt 10 kilometer, ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet kom like før klokka halv tre natt til fredag, lokal tid, og over 50.000 menneske melde på Geonet at dei hadde merka ristinga. Så langt unna som Auckland, Wellington og Christchurch merka folk jordskjelvet.

Det har førebels ikkje komme meldingar om personskadar eller større materielle skadar.

Sivilforsvaret på New Zealand åtvara etter skjelvet om at det var fare for ein tsunami. Folk i områda nord for Gisborne vart bedne om å evakuere opp i høgda før faren vart avblåsen nokre timar etter skjelvet.

– Folk som har evakuert, kan no vende heim, heitte det i meldinga.

Radio New Zealand melde at fleire hundre menneske hadde evakuert til høgareliggjande område.

I februar var det ti år sidan det kraftige jordskjelvet som kravde 185 menneskeliv i Christchurch på Sørøya.

