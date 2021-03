FN: 20 migrantar døydde då dei vart kasta over bord utanfor Aust-Afrika

utenriks

Rundt 200 migrantar, blant dei fleire barn, hadde lagt ut på båtferda frå Djibouti onsdag. Dei prøvde truleg å ta seg til krigsherja Jemen.

– Menneskesmuglarane byrja å rope om at det var for mange om bord, står det i uttalen frå Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Lika til fem personar er funne.

Fleire gonger tidlegare har menneske som prøver å ta seg frå Afrikas horn til Den arabiske halvøy, vorte kasta på sjøen av menneskesmuglarar.

Rundt 50 personar omkom i ei slik hending i 2017, og minst 30 døde i 2018.

(©NPK)