Boris Johnson forsvarer bistandskutt til Jemen

utenriks

Under givarkonferansen for Jemen denne veka lova Storbritannia å bidra med drygt 1 milliard kroner i naudhjelp og bistand. Det er rundt 40 prosent av kva britane bidrog med til det krigs- og svoltramma landet i fjor.

– Bistandskutt er ein dødsdom, åtvara FNs generalsekretær António Guterres i samband med givarkonferansen, og opposisjonen i Storbritannia reagerer sterkt på avgjerda til Johnson-regjeringa.

– Korleis i alle dagar kan statsministeren forsvare våpensal til Saudi-Arabia, samtidig som han kuttar hjelpa til menneske som svelt i Jemen, seier Labour-leiar Keir Starmer.

Han viser til at president Joe Biden nyleg kunngjorde at USAs militære støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen er over, og at landet ikkje lenger får kjøpe amerikanske våpen og militært utstyr til bruk i krigen.

– Eg er sikker på at folk her i landet forstår at vi må redusere bistanden i den situasjonen vi no står oppe i, svarer Johnson. Han forsikrar vidare at britiske styresmakter fører ein streng politikk når det gjeld våpeneksport.

