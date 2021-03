Andre dag på rad med høgt dødstal i Brasil

utenriks

1.910 liv gjekk tapt på grunn av koronaviruset, viser døgntalet til helsedepartementet for onsdag.

Dagen før vart det til då høgaste døgntalet registrert med 1.641 dødsfall.

Så langt har Brasil registrert 259.271 koronarelaterte dødsfall sidan pandemien starta. Det er det nest høgaste talet i verda etter USA.

Helsevesenet er under press. Nokre stader er det knapt marginar å gå på.

– For første gong sidan pandemien starta, ser vi no forringing over heile landet. Situasjonen er alarmerande, heitte det i ei fråsegn frå folkehelseinstituttet Fiocruz tysdag.

(©NPK)