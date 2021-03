19-åring dømd til fengsel for bildrap i Sverige

utenriks

19-åringen er dømd til to månader i fengsel for å ha forårsaka andres død, forårsaka kroppsskade og for å ha vist grov aktløyse i trafikken.

Tingretten skriv at kvinna køyrde i rundt 200 kilometer i timen i ei 70-sone med mobil i handa. I baksetet hadde ho fire passasjerar utan bilbelte.

I alt seks personar var i bilen då føraren køyrde utfor vegen i ein sving.

Hendinga fann stad i 3-tida natt til 31. mai. Føraren fekk livstruande skadar og låg lenge i koma etter ulykka.

Ei 14 år gammal jente som også sat på, overlevde.

