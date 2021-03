Ti geriljasoldatar drepne i angreip i Colombia

utenriks

Ti vart drepne og tre såra i det som var eit bombeangrep retta mot medlemmer av den tidlegare opprørsgruppa Farc, opplyser ei kjelde til AFP.

Colombias forsvarsminister Diego Molano omtaler angrepet sjølv på Twitter, men nemner ikkje når det fann stad. Han skriv at 13 Farc-utbrytarar vart nøytraliserte.

Geriljagruppa Farc vart omgjord til eit politisk parti som ledd i fredsavtalen frå 2016 etter å ha ført krig mot staten i fleire tiår. Fleire geriljasoldatar har seinare brote ut og teke opp våpena igjen.

Noreg var ein sentral tilretteleggjar under fredsforhandlingane mellom Farc og styresmaktene.

Ettersøkt geriljaleiar

Molano opplyser at dei 13 som han omtaler som nøytralisert, var under leiing av ein mann som går under kallenamnet Gentil Duarte. Bombeangrepet til hæren mot Farc-utbrytarane skjedde i Calamar i Guaviare, eit jungelområde søraust i landet der tidlegare Farc-medlemmer framleis er aktive.

– Desse narkokriminelle er ansvarleg for rekruttering av mindreårige, for angrep mot styrkane våre, for bortføring og ulovleg gruvedrift, seier Molano.

Han varslar at regjeringa ikkje kjem til å gi opp før Duarte, ein av dei mest ettersøkte opprørsleiarane i Colombia, blir funnen.

Elitestyrke

Fredag førre veke lanserte styresmaktene ein ny 7.000 medlemmer stor elitestyrke som skal kjempe mot opprørarar som støttar seg på pengar frå narkotikasmugling og andre ulovlege aktivitetar. Styrken skal jakte på medlemmer av geriljagruppa ELN, den siste aktive i landet, og dessutan narkogjengar og tidlegare Farc-opprørarar som har vendt ryggen til fredsavtalen.

FN opplyste i desember at colombianske styrkar har drepe 244 tidlegare Farc-krigarar sidan fredsavtalen vart inngått.

Etter fredsavtalen har landet halde fram med å kjempe på fleire frontar i ein væpna konflikt mot venstreorientert gerilja, narkotikasmuglarar og paramilitære opprørarar på ytre høgre som alle kjempar om kontroll over lukrativ kokainindustri og ulovleg gruvedrift.

(©NPK)