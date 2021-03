Sturgeon forklarte seg i sak som kan velte skotske nasjonalistar

utenriks

Onsdag forklarte Nicola Sturgeon seg i ei komitéhøyring i det skotske parlamentet om skuldingane som dukka opp mot Alex Salmond i 2018. Den tidlegare førsteministeren er frikjend i rettsvesenet, men no handlar det om korleis partiet og regjeringa handterte saka, og ho har vorte ein pine for Sturgeon og folket hennar.

– Eg har granska sjela mi mange, mange gonger. Men i ein av dei vanskelegaste saka eg har stått overfor båe politisk og personleg, meiner eg at eg handla riktig og – sett under eitt – gjorde så godt eg kunne, sa Sturgeon onsdag.

Salmond vann i retten

Eit sentralt spørsmål er om regjeringa førehandsdømde Salmond, slik han hevdar. Han meiner det har vore kontakt mellom toppar i det skotske nasjonalistpartiet (SNP) og sjefen til kvinnene som skulda han, noko han meiner påverka rettsprosessen negativt.

Sturgeon avviser at ho var ute etter å ta Salmond på nokon måte.

– Alex Salmond har vore ein av dei personane eg har stått nærast gjennom livet. Eg kunne aldri ha ønskt å ta Alex Salmond. Om eg kunne skru tida tilbake og finne ein legitim måte å unngå alt dette på, ville eg gjort det, sa førsteministeren.

Salmond har allereie vunne fram med eit erstatningssøksmål der han vart tilkjend ein halv million pund fordi etterforskinga var mangelfull og «sverta av partiske haldningar».

Kan bli nøydd til å gå

Sturgeon er ikkje skulda for noko lovbrot, men dei som tidlegare var det fremste radarparet til skotsk politikk – Salmond og Sturgeon – er no bitre fiendar. Statsvitar Scott McIver ved Malmö universitet trur ikkje Sturgeon blir felt for påverknad av rettsprosessen. Om ein parallell prosess kjem fram til at ho har brote dei etiske retningslinjene for ministrar, er det meir uklart kva som skjer, seier han.

– Det er litt utydeleg kva konsekvensane av eit slikt brot er, men i prinsippet kan ho bli nøydd til å gå av.

Indre splid og ein førsteminister som må gå, av er det neppe nokon i SNP som ønskjer seg rett før valet 6. mai. Det vil truleg òg skade forsøket partiet gjer på å få i stand ei ny folkeavstemming om lausriving frå Storbritannia.

(©NPK)