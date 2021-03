Seks journalistar sikta i Myanmar

utenriks

Blant dei er AP-fotografen Thein Zaw, som vart arrestert då han dekte ein demonstrasjon i den største byen i Myanmar, Yangon, laurdag.

Landet har vore prega av omfattande demonstrasjonar og uro sidan 1. februar, då militæret arresterte regjeringssjef Aung San Suu Kyi og andre sivile leiarar og kuppa makta. Kuppet har ført til brei internasjonal fordømming.

Strengare strafferamme

Thein Zaws advokat seier at dei seks er arresterte og sikta etter ei lov mot å «forårsake frykt, spreie falske nyheiter eller å agitere, direkte eller indirekte, mot ein regjeringstilsett». Juntaen endra lovverket i februar, slik at strafferamma vart auka frå to år i fengsel til tre år.

Ian Philips, som er nestsjef for APS utanriksdekning, ber om at Thein Zaw umiddelbart blir lauslaten.

– Uavhengige journalistar må fritt og trygt kunne rapportere om nyheitene utan frykt for gjengjelding. AP beklagar på det sterkaste den despotiske fengslinga av Thein Zaw.

Slår ned på demonstrasjonane

Styresmaktene har brukt stadig hardare skyts for å slå ned på protestrørsla i landet, med bruk av tåregass, vasskanonar og gummikuler, og dessutan enkeltepisodar der det har vorte skote med skarpt.

Søndag var den mest blodige dagen sidan militærkuppet. Ifølgje FN vart minst 18 demonstrantar drepne i landet.

Ifølgje den Thailand-baserte menneskerettsgruppa AAPP har 34 journalistar vorte arresterte sidan juntaen kom til makta, og 15 av desse har vorte lauslatne.

AAPP anslår at minst 1.200 menneske har vorte arresterte sidan demonstrasjonane braut ut, og at 900 av desse framleis sit fengsla eller har fått reist tiltalte mot seg.

Men det reelle talet er truleg langt høgare – statlege medium melde at meir enn 1.300 vart arresterte berre søndag.

