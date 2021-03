Sør-Carolina opnar for avretting ved skyting

utenriks

Med 32 mot 11 stemmer vedtok senatet i delstaten tysdag å tillate skyting i tillegg til elektrisk stol som alternativ metode for å fullbyrde dødsdommar. Sør-Carolina blir den fjerde delstaten der avrettingar kan skje ved skyting.

Det nye vedtaket opnar for at ein ti år lang periode utan avrettingar går mot slutten. Sør-Carolina kan for tida ikkje avrette nokon fordi dei ikkje har medikamenta som blir brukte til giftsprøyten, og dei har heller ikkje klart å skaffe fleire. Mange delstatar opplever det same etter at firmaa som produserer nokre av medikamenta, nektar å selje dei for bruk ved avrettingar.

Sør-Carolina er ein av ni delstatar som framleis har ein elektrisk stol. Han vart teken i bruk i 1912 og erstatta henging som den vanlegaste metoden i delstaten. I framtida skal den dødsdømte altså kunne velje skyting i staden.

Representanthuset i delstaten vurderer eit liknande forslag, men utan å opne for bruk av eksekusjonspelotong. Dei kan òg ta opp forslaget senatet har til vurdering når det formelt er ferdigstilt seinare denne veka.

For tida sit 37 dødsdømde fangar i fengsel i Sør-Carolina.

