Rettsavgjerd mot sjølverklært kvinnehatar som drap ti personar i Toronto

utenriks

Canadiske Alek Minassian hevdar sjølv at han var utilrekneleg fordi han lir av ei form for autisme (ASD) og at han derfor ikkje kan straffast.

Onsdag klokka 16 norsk tid skal dommaren kunngjere om ho er samd eller usamd i at han må straffast for angrepet, som fann stad på ein solfylt vårdag i april 2018 i eit område der mange menneske var ute og spaserte.

Åtte kvinner og to menn i alderen 22 til 94 år vart drepne, og fleire andre vart alvorleg skadde.

Minassian, som er sjølverklært kvinnehatar og ein tilhengjar av Incel-rørsla, har erkjent at han planla angrepet og leigde varebilen som pløgde inn i fotgjengarar på ein 2 kilometer lang strekning. Då han til slutt stansa, skal det ha vore fordi frontruta var tilsølt av ei drikke slik at han ikkje kunne sjå skikkeleg.

– Aspergersyndromet

Minassians mor seier at han lir av Aspergersyndromet, og forsvararen hans har argumentert for at han ikkje var i stand til å skilje mellom rett og gale.

Det er aktor Joe Callaghan sterkt usamd i.

– Dette handlar om ein person som gjorde massedrap og som tilfeldigvis har ASD. Det er ikkje ASD som fekk han til å gjere drapa, sa han i sluttprosedyren sin på siste dag av rettssaka i desember 2020.

Dersom forsvararane lukkast, vil det ifølgje fleire jussekspertar vere første gong at autisme blir brukt til å erklære nokon for strafferettsleg utilreknelege i Canada. Fleire interessegrupper har argumentert for at det kan føre til ei ytterlegare stigmatisering av personar med denne diagnosen.

Hylla «Incel»-rørsla

Like før angrepet la Minassian ut eit innlegg på Facebook der han skreiv at «Incel-opprøret har allereie begynt», og viste til amerikanaren Elliot Rodger, som gjennomførte eit liknande angrep i California.

«Incel»-rørsla omfamnar kvinnehat og grunngir hatet med seksuell frustrasjon. I avhøyr har Minassian beskrive at det var desse ideane som fekk han til å gjennomføre angrepet. Men i seinare samtalar med legar skal han òg ha forklart det med at han ønskte å bli berømt.

Om Alek Minassian blir kjent strafferettsleg tilrekneleg risikerer han livsvarig fengsel utan moglegheit for benåding før om minst 25 år. Om han blir kjend utilrekneleg, ventar behandling i ein psykiatrisk institusjon.

