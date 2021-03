Rakettangrep mot flybase i Irak – norske soldatar i god behald

utenriks

Det var onsdag fleire ubekrefta meldingar på sosiale medium om rakettangrepet mot Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen i Vest-Irak. Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) stadfestar rakettangrepet overfor NTB.

– Vi har fått melding om at alle norske er gjort greie for og i god behald, seier pressevakt og major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) til NTB onsdag morgon.

Ho fortel at styrken gjekk i dekning klokka 05.32 norsk tid, før dei fekk beskjed om at kysten var klar klokka 06.00.

Det er om lag 30 norske soldatar ved basen i dag, opplyser FOH.

Eitt dødsfall

Tryggingskjelder opplyser til AFP at éin sivil konsulent for den USA-leidde koalisjonen døydde av eit hjarteinfarkt under angrepet.

Talsmannen for den USA-leidde koalisjonen opplyser at minst ti rakettar vart skotne mot basen. Angrepet skjer berre to dagar før paven skal besøkje Irak.

Irakiske tryggingskjelder opplyser til nyheitsbyrået at dei har funne plattforma rakettane vart skotne frå, medan vestlege tryggingskjelder opplyser at rakettane er iranskproduserte artillerirakettar.

I Irak sidan 2017

Fleire titals rakettangrep og vegbomber vart retta mot vestlege mål i Irak i 2020. Irakiske og vestlege tenestepersonar skuldar på proiranske militsgrupper.

Dei stoppa nesten heilt opp i oktober då det vart inngått våpenkvile, men har blussa opp igjen dei siste tre vekene.

26. februar svarte USA med eit luftangrep mot Kataeb Hezbollah, ein iranskstøtta irakiske milits som held til langs grensa til Syria.

Norske soldatar har vore stasjonerte ved dronebasen Ain al-Asad, som ligg 200 kilometer frå grensa til Syria, sidan 2017. Dei deltek i den USA-leidde koalisjonen mot IS.

Ny kontingent

Ein ny kontingent norske soldatar kom i februar til basen, der oppdraget er å bidra med vakt og sikring, ifølgje Forsvaret.

I januar i fjor utførte Iran eit større missilangrep mot basen som svar på likvideringa av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad fem dagar tidlegare, som USA stod bak.

Angrepet vart åtvara om på førehand. Over 100 soldatar fekk mindre hovudskadar som følgje av angrepet, ifølgje USAs forsvarsdepartement.

USA trappa kraftig ned på den militære styrken sin i landet i fjor. Amerikanske soldatar trekte seg ut av ei rekkje irakiske basar rundt om i landet og har sidan halde seg primært i Ain al-Asad og i hovudstaden Bagdad.

(©NPK)