utenriks

Ein av dei, Fitsum Berhane, seier at dei ikkje fekk noka forklaring på kvifor dei vart lauslatne.

Han jobbar som tolk for det franske nyheitsbyrået AFP og vart arrestert sist laurdag saman med ein annan tolk som jobbar for britiske Financial Times (FT).

Både AFP og FT har fått løyve til å arbeide i Tigray.

I tillegg har etiopiske styresmakter arrestert BBC-journalisten Girmay Gebru og den lokale journalisten Temrat Yemane, og desse to vart òg lauslatne onsdag.

(©NPK)