Jordskjelv i sentrale Hellas – ingen skadde

Episenteret til skjelvet låg cirka 24 kilometer nordvest for byen Larissa, men kunne kjennast både i Aten og nabolanda Albania, Kosovo, Nord-Makedonia og Montenegro.

Avisa Kathimerini skriv at skjelvet hende klokka 12.18 lokal tid og at episenteret låg mellom byane Larissa og Elassona.

Det har førebels ikkje komme meldingar om personskadar eller materielle øydeleggingar, men i Larissa førte skjelvet til at folk sprang ut av bygningar og samla seg i gatene i frykt for at bygningane skulle rase saman.

Det seismologiske senteret for Europa og Middelhavet anslår at skjelvet hadde ein styrke på 6,2. Andre geologiske sentrum har målt styrken til 6,3 og 6,0.

Ei rekkje etterskjelv har allereie ramma regionen, mellom dei eitt med ein anslått styrke på 4,9.

– Djupna på skjelvet var 10 meter, derfor vil det komme betydelege etterskjelv, seier seismologen Gerassimos Papadopoulos til den greske radiostasjonen Skai.

Sivilforsvaret melder om fleire jordras i området, og styresmaktene undersøkjer om skjelvet har ført til andre skadar.

Hellas ligg i ein region med stor seismologisk aktivitet, men det er sjeldan av skjelva fører til skadar, òg fordi mange av dei har episenter under havbotnen.

I oktober i fjor vart den greske øya Samos og byen Izmir i Tyrkia ramma av eit jordskjelv med ein styrke på 7,0. To menneske omkom på Samos, medan minst 75 mista livet i Tyrkia.

