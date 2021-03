Irak får sitt første pavebesøk

utenriks

Besøket skjer medan Irak, som har vore herja av konflikt i fleire tiår, står overfor ei ny dødeleg bølgje med koronasmitte og auka vald i landet.

Den kristne befolkninga i landet er hardt prega av religiøs forfølging. I 2003 talde dei 1,5 millionar, og i dag er dei berre 400.000.

Den 84 år gamle paven har planar om å uttrykkje solidaritet med dei og resten av dei 40 millionar innbyggjarane i Irak gjennom ei intens veke med reise- og besøksverksemd i landet.

Fleire stadar, frå Bagdad sentrum til den sjiamuslimske heilagbyen Najaf, har det i forkant av besøket vore hengt opp banner med bilete av paven med den arabiske tittelen hans, «Baba al-Vatican».

Frå profeten Abrahams fødeby Ur, som ligg i ørkenen sør i landet, til dei herja kristne byane nord i landet blir det lagt vegar, og kyrkjer har vorte rehabiliterte i område som aldri har hatt så storfint besøk.

Eldgamle røter

– Bodskapen til paven er at kyrkja står saman med dei som lir. I Irak har det vore gjort brotsverk mot menneskja, seier Najeeb Michaeel, som er erkebiskop i ein kaldeisk-katolsk kyrkje i Mosul nord i landet.

Dei kristne samfunna i Irak er blant dei eldste og mest mangfaldige i verda. Kaldeiske katolikkar og andre katolikkar utgjer om lag halvparten, medan ortodokse armenske protestantar er blant dei andre gruppene.

I 2003, når den USA-leidde invasjonen velta diktator Saddam Hussein, utgjorde dei kristne rundt 6 prosent av dei 25 millionar innbyggjarane i Irak. Men samtidig som sekterisk vald tvinga minoritetsbefolkninga til å flykte, auka befolkninga i landet kraftig. Den kristne befolkninga utgjer no berre 1 prosent, ifølgje menneskerettsorganisasjonen Hammurabi.

Brorparten av dei samla seg i provinsen Nineveh nord i landet, der mange framleis snakkar ein arameisk dialekt, språket Jesus Kristus snakka. Jihadistopprørarar frå IS tok kontroll over Nineveh i 2014 og sa til innbyggjarane at dei måtte konvertere eller døy.

Pave Frans tok til orde for militær innblanding mot IS og vurderte å besøkje Nord-Irak i solidaritet med den kristne befolkninga der. Det vart aldri noko av turen, men Frans har følgt nøye med på Irak og fordømde drapet på ikkje-væpna demonstrantar under dei store protestane mot regjeringa i 2019.

I korta lenge

Pave Johannes Paul II hadde planlagt å besøkje Irak i 2000, men Saddam Hussein avlyste brått besøket. Etterfølgjaren Benedikt viste aldri noka stor interesse for å reise til landet.

Kort tid etter at han vart utpeika i 2013, vart Frans oppmuntra av den katolske patriarken i Mosul, Louis Sako, til å besøkje Irak. President Barham Saleh kom med ein offisiell invitasjon i 2019 i håp om at paven kunne hjelpe landet med «heilning» etter årevis med vald.

Pave Frans er ein forkjempar for betre forhold mellom ulike trusretningar, og han har besøkt fleire land med muslimsk majoritetsbefolkning, blant dei Bangladesh, Tyrkia, Marokko og Dei sameinte arabiske emirata.

Han møtte i 2019 sjeik Ahmed al-Tayyeb, som er storimam ved det Kairo-baserte al-Azhar-instituttet, den fremste sunnimuslimske universitetsinstitusjonen i verda. Dei to underskreiv ei oppmoding om tettare dialog mellom kristne og sunnimuslimar.

Pave Frans håpar at reisa til Irak kan opne opp ei liknande dør til sjiamuslimane, som tel om lag 200 millionar på verdsbasis, og som er majoritetsgruppa i Irak.

Tett program

Turen til Irak blir den første for pavereisa etter pandemien, og programmet blir travelt.

Han landar fredag morgon i Bagdad med eit tryggingsteam og ei gruppe på 75 journalistar som til liks med paven har vorte vaksinerte. Over tre dagar skal han halde messer i Bagdad, hovudstaden til kurdarane, Arbil, og i Ur.

Helsestyresmaktene i Irak registrerer for tida rundt 4.000 nye smittetilfelle kvar dag. Landet har innført strengt portforbod nattetid og full nedstenging gjennom heile pavebesøket.

Det vil vere sosial distansering ved alle seremoniar i kyrkja, og for å delta må ein ha registrert seg fleire veker før.

(©NPK)