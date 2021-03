FN-utsending: 38 drepne under demonstrasjonar i Myanmar

utenriks

– Det er no over 50 som er døde etter at kuppet tok til, og mange har vorte såra, seier Christine Schraner Burgener til journalistar.

Situasjonen i landet er uoversiktleg, men fleire kjelder opplyser at over 30 er drepne onsdag. Talet som FN-utsendingen oppgir, er det same som den uavhengige nyheitskanalen Democratic Voice of Burma har oppgitt.

Ein dataanalytikar nyheitsbyrået AP har vore i kontakt med, set dødstalet til minst 33. Han har gått gjennom meldingar i sosiale medium og lokale nyheiter.

AFP melder at minst 17 er drepne og skriv at demonstrasjonar i ei rekkje byar enda med kaos og vald.

Filmopptak frå landet onsdag viser tryggingsstyrkar som mellom anna bruker slyngjer mot demonstrantane, jagar dei gjennom gatene og også bankar opp ambulansepersonell.

