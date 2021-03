Dansk «koronapass» truleg klart innan mai

utenriks

Det fortel finansminister Nicolai Wammen til danske TV 2. Det digitale passet skal kunne visast i ein app på mobilen.

I første omgang er det tenkt at passet skal gjere det enklare for danskar å reise, til dømes til andre land som krev negativ covid-19-test før innreise. Næringslivet håpar at passet etter kvart òg kan brukast i samband med konsertar eller fotballkampar.

Det norske helsedepartementet jobbar med vaksinebevis, men det er førebels ikkje teke stilling til i korleis dette skal brukast. EU vil leggje fram eit forslag til vaksinepass i mars.

(©NPK)