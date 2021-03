Austerrike får fleire vaksinedosar for å slå ned mutert variant

utenriks

Viss det muterte viruset spreier seg i Europa, kan det bety eit alvorleg tilbakeslag for den europeiske kampen mot koronapandemien. Det kjem av at viruset både er meir smittsamt og at AstraZeneca-vaksinen ikkje verkar like godt mot dette viruset som mot andre.

EU har bestilt om lag 40 millionar dosar av vaksinen frå AstraZeneca/Oxford-universitetet.

Fleire forskarar kjem til å følgje vaksinasjonen i Schwaz i Tyrol på nært hald for å finne ut i kor stor grad han greier å slå ned det muterte viruset.

Alle vaksne innbyggjarar i distriktet med til saman 80.000 innbyggjarar skal få tilbod om vaksinasjon, som startar cirka 10. mars.

(©NPK)