Testflyging utsett for Boeing-romkapsel

Testen, som allereie har vorte utsett til tidleg i april, blir no ytterlegare utsett som følgje av kuldebølgja og skadane på straumnettet i Texas.

Nasa anslår at dei mista om lag ei veke på grunn av straumbrotet. No vurderer dei moglegheitene for ein ny testdato.

Under eit første forsøk i desember 2019 førte ein programvarefeil til at den ubemanna kapselen aldri nådde fram til romstasjonen og måtte lande tidlegare enn planlagt. Den førebelse datoen for den første bemanna flyvingen med Starliner, er sett til september.

Boeings romprogram har tapt terreng til Tesla-eigar Elon Musks SpaceX, som frakta astronautar til ISs allereie i juni og november 2020.

