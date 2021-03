Lukka dører under rettsmøte mot terrorsikta i Danmark

utenriks

Både journalistar og fleire av forsvararane i saka har protestert mot at møtet går bak lukka dører.

Rettsmøtet gjeld for sju personar som vart arresterte 6. og 7. februar, då politiet slo til mot ei rekkje adresser i Holbæk vest for København.

Ein av dei arresterte, ei 30 år gammal kvinne, møtte ikkje i retten tysdag. Det er uklart kvifor. Retten skal ta stilling til om dei sju skal bli verande i varetekt.

Våpen og IS-flagg

I alt har 14 personar, éin av dei i Tyskland, vorte arresterte i samband med saka. Politiet har tidlegare opplyst at dei har gjort beslag av både våpen og ingrediensar til å lage ei bombe i arbeidet med saka.

I tillegg er det gjort beslag av eit IS-flagg, som gjer at dei arresterte er truleg inspirert av ytterleggåande islamisme.

Alle dei 13 som er sikta i Danmark, er sikta i tråd med kapittel 13 i den danske straffelova, som omhandlar terror. Det er uklart akkurat kva dei er sikta for.

Familie

Fleire av dei arresterte har familierelasjonar på kryss og tvers, skriv Ritzau. Det skal mellom anna vere tre brør, fleire søstrer og eit foreldrepar.

Forsvararen for faren er ein av dei som meiner rettsmøtet burde gått for opne dører, slik at pressa fekk høyre siktinga og forklaringa.

– Offentlegheita har krav på å kjenne grunnlaget til saka, og kor svak eller sterk ho er, seier advokat Flemming Wahrén.

– Alle fedrar kan risikere å bli involvert i gjerningane til barna sine, viss denne saka held, legg han til.

