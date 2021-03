Høie: Nye vaksineavtalar ville ikkje hatt effekt på gjenopning

utenriks

– Noreg kunne sjølvsagt inngått avtalar med andre vaksineprodusentar, men det ville ikkje gitt oss fleire vaksinar no. For hovudutfordringa no er produksjonskapasiteten, og den avtalen vi har med dei andre landa i EU, er det som sikrar oss raskast tilgang til produserte vaksinar i den næraste framtida, seier Høie til NTB.

Danmark og Austerrike føydde seg nyleg inn i rekkja av EU-land som ser etter vaksinar utanfor fellesavtalane i EU. Fleire har tolka det dit at vaksinesamhaldet i EU slår sprekkar.

Dersom Noreg hadde inngått nye avtalar no, ville det truleg ikkje vorte produsert vaksinar for Noreg før etter dei avtalane vi allereie har inngått, seier Høie.

– Vi har avtalar i Noreg no på vaksinar som kan dekkje tre gonger det som er vårt eige behov, seier han.

Polen og Slovakia går for kinesisk og russisk

Statsministrane Mette Frederiksen og Sebastian Kurz skal besøkje Israel torsdag, skriv Politico.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu seier ifølgje Reuters at dei skal diskutere «internasjonalt samarbeid for vaksineproduksjon».

Same dagen fekk vaksinesamhaldet i EU ein anna ripe i lakken då Polen bad Kina om vaksinar, og Slovakia bestilte 2 millionar dosar av den russiske Sputnik-vaksinen.

Dagen før fekk Ungarns statsminister Viktor Orbán den første dosen av vaksinen til det kinesiske selskapet Sinopharm. Ingen av desse vaksinane er så langt godkjende på EU-nivå.

– For tregt

Kurz seier til Bild at Danmark og Austerrike ikkje lenger vil støtte seg berre på EU for å få tak i vaksinar. Han viser til leveranseproblem i EU og den langsame godkjenningsprosessen til legemiddeltilsynet EMA.

– Vi vart i sommar samde om at vi skulle skaffe vaksinar til medlemslanda i god tid og godkjenne dei raskt. Sjølv om dette var ein grunnleggjande rett innfallsvinkel, er EMA for tregt, og det er flaskehalsar i leveransane, seier han.

Den danske kollegaen hans seier på si side at samtalane med Israel ikkje inneber nokon mistillit til EU, men at landa må gjere det dei kan for å få opp produksjonen.

– Vi kan komme i ein situasjon der vi ikkje berre må vaksinere folk, men også vaksinere dei på nytt, kanskje kvart år. Derfor må vi gi produksjonen eit skikkeleg løft, seier ho, ifølgje Financial Times.

Forstår mangelen på tolmod

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet skriv i ein e-post til NTB at det ikkje er aktuelt for Noreg å innføre vaksinar før dei er godkjende av europeiske og norske legemiddelstyresmakter.

– Vi har stor forståing for at mange land er utolmodige etter å skaffe seg fleire vaksinar, skriv han, men meiner likevel ikkje at EUs vaksinesamarbeid slår sprekkar.

– Ifølgje europeiske legemiddelstyresmakter har verken russiske eller kinesiske produsentar søkt om godkjenning, påpeikar Korkunc.

